Заслуженный учитель Удмуртии Заварзина поделилась рекомендациями по подготовке девятиклассников к ОГЭ

Заслуженный учитель Удмуртии Надежда Заварзина поделилась рекомендациями по подготовке девятиклассников к ОГЭ. Она подчеркнула, что успех зависит не только от знаний по предметам, но и от знакомства с процедурой экзамена, умения управлять волнением и правильной психологической поддержки. Об этом написал Izhlife со ссылкой на радио «Гордость».

Заслуженный учитель Удмуртии советует начинать подготовку заранее, а не в последний месяц. Ученикам стоит приходить в пункт проведения экзамена за час до начала, не забывать паспорт, черную гелевую ручку, воду и при необходимости лекарства. Во время экзамена важно внимательно читать задания, делать пометки прямо в контрольно-измерительных материалах (КИМ), следить за временем и не стесняться задавать вопросы организаторам, если что-то непонятно.

Допуском к ОГЭ по русскому языку является итоговое собеседование, которое пройдет 11 февраля 2026 года и продлится около 15 минут. Школьнику нужно выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с включением цитаты, монологическое высказывание и диалог с экзаменатором. Минимальный порог для зачета – 10 баллов из 20. Для тех, кто не справится с первого раза, предусмотрены дополнительные сроки в марте-апреле.

Надежда Заварзина рекомендует готовиться заранее: читать вслух, тренироваться в пересказе, обсуждать разные темы с родителями или друзьями. Среди полезных сайтов она назвала «Решу ОГЭ», «ФИПИ» (Федеральный институт педагогических измерений), «Незнайка», «Сдам ОГЭ».

Педагог подчеркнула, что вместо давления и паники родители должны обеспечить системность и поддержку.