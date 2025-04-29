Заслуженный учитель Снегуров предложил пересмотреть учебные программы

Заслуженный учитель России, историк и кандидат психологических наук Александр Снегуров высказал мнение о необходимости пересмотра учебных программ в российских школах. Об этом сообщил сайт URA.RU .

Он считает, что материалы можно освоить в рамках шести уроков без дополнительных занятий.

В беседе с журналистами учитель отметил: «Необходимо решать вопросы прежде всего с программами, потому что какую-то программу невозможно изучить при шести уроках. Она рассчитана как раз на изучение с использованием дополнительных ресурсов седьмого или восьмого уроков». Он также отметил, что необходимо провести переработку учебников.

Снегуров поддержал инициативу Минпросвещения, направленную на снижение нагрузки с педагогов, но подчеркнул, что для успешной реализации необходимо вносить изменения в систему образования. По его словам, следует отказаться от директивного подхода к соблюдению сроков, приоритету коммерческого успеха учебных заведений и излишней бюрократии.

Ранее Министерство просвещения Российской Федерации утвердило предельную нагрузку для учителей — не более шести уроков в день.