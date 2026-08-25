Заслуженный учитель России Александр Чечерин скончался

Чечерин был бывшим директором Балахнинского политехнического колледжа и руководителем отделения среднего профессионального образования. О его смерти сообщили в Балахнинском филиале ННГУ имени Лобачевского.

Коллеги отметили, что его жизнь была связана с подготовкой профессиональных кадров и воспитанием молодежи. Чечерин имел звания «Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации» и «Ветеран атомной энергетики и промышленности».

В учебном заведении назвали Чечерина трудолюбивым и искренним человеком, который поддерживал коллег и студентов. Они подчеркнули, что он оставил после себя достижения колледжа, успехи выпускников и добрую память.