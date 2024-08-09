Заслуженный учитель РФ Ямбург посоветовал родителям отдать ребенка на специальную подготовку перед школой

Чтобы ребенок пришел в школу подготовленным, необходимо предварительно отдать его на специальные курсы подготовки. Таким советом с «ФедералПресс» поделился заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург.

По словам педагога, родителям следует не совать ребенку планшет, а основательно заниматься с ним, уделяя нужное количество времени.

«Можно развивать ему мелкую моторику рук, поскольку она очень сильно связана с головой», — сказал Ямбург.

Некоторые дети нуждаются в физической подготовке, другим нужно повышать уровень культуры и читать больше книг. Родители должны оставаться родителями и помогать детям, в том числе в образовательном процессе, добавил педагог.