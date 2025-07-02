Заслуженный учитель Казарновский усомнился в необходимости нового стандарта школьной формы

Заслуженный учитель России Сергей Казарновский в разговоре с Life.ru высказал мысли о введении нового стандарта школьной формы. Он считает, что не все встретят это нововведение с радостью.

Казарновский вспомнил, что сам носил школьную форму во время учебы, и это его не устраивало. Он назвал единую форму «стервозной одеждой», предназначенной для того, чтобы сделать всех одинаковыми.

«У формы есть разные свойства. Есть свойство единообразия для того, чтобы удобнее было управлять. Есть свойство какой-то причастности к какому-то сообществу, когда это выражается гордостью какой-то и так далее. Но каждый раз надо думать об этих вещах, зачем она нужна. А говорить о том, что сегодня форма нивелирует финансовые способности людей, мне кажется, бессмысленным потому, что молодые люди иногда очень дешево одеваются, а выглядят очень красиво», — отметил заслуженный учитель России.

По мнению педагога, сегодня многие люди экспериментируют с самовыражением, создавая уникальные стили и развивая навыки в различных образовательных учреждениях. Он считает, что игнорировать это разнообразие было бы неправильно.

Кроме того, Казарновский указал на разнообразие форм получения образования в школах, включая семейное и домашнее обучение. Он задался вопросом, в каком виде ученикам следует приходить в образовательное учреждение, если им, как и всем, нужно сдавать экзамены.