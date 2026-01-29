Заслуженный учитель Ямбург рассказал, что у Болонской системы есть как плюсы, так и минусы

С 1 сентября 2026 года в России упраздняются программы бакалавриата и магистратуры. Им на смену придет система базового и специализированного высшего образования. Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в интервью «ФедералПресс» поделился своим мнением о грядущих изменениях.

Он отметил, что Болонская система, которая предполагает получение степени бакалавра и магистра, вводилась для признания российских дипломов в Европе. Однако сейчас, по его словам, отношения с Европой изменились, и следование Болонской системе больше не является обязательным.

Ямбург подчеркнул, что у Болонской системы есть как плюсы, так и минусы. Например, в бакалавриате можно получить образование педагога, а в магистратуре — управленца. Таким образом, можно подготовить завуча. В то же время в специалитете также есть свои преимущества. Эксперт привел в пример подготовку фельдшера, который получает допуск к операциям только после многих лет практики.

По мнению Ямбурга, для его учеников изменения не будут значительными, так как специализированные классы уже работают, и выпускники будут поступать в новую систему образования подготовленными.