Заслуженный педагог Ямбург поддержал идею дать право на досрочную пенсию преподавателям техникумов

В России предложили дать право на досрочную пенсию педагогам учреждений среднего профессионального образования. Эту инициативу поддержал заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с «Ридусом».

Сейчас уйти досрочно на пенсию могут преподаватели только тех колледжей, в которых обучаются не меньше половины несовершеннолетних студентов. Однако средний возраст поступающих в такие учреждения значительно вырос.

Ямбург назвал идею о досрочной пенсии очень правильной и отметил, что выгорание в этой профессии в несколько раз выше, чем в МВД.