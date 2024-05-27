Заслуженный педагог Ямбург поддержал идею дать право на досрочную пенсию преподавателям техникумов

В России предложили дать право на досрочную пенсию педагогам учреждений среднего профессионального образования. Эту инициативу поддержал заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с «Ридусом».

Сейчас уйти досрочно на пенсию могут преподаватели только тех колледжей, в которых обучаются не меньше половины несовершеннолетних студентов. Однако средний возраст поступающих в такие учреждения значительно вырос.

Ямбург назвал идею о досрочной пенсии очень правильной и отметил, что выгорание в этой профессии в несколько раз выше, чем в МВД.

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