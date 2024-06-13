Замминистра образования Южной Осетии Галаванов рассказал о внедрении в 2 школах электронных журналов

В двух школах Цхинвала в качестве пилотного проекта ввели электронные журналы. Об этом «ФедералПресс» рассказал первый замминистра образования и науки Республики Южная Осетия Александр Галаванов.

По его словам, новшество встретили положительно и учителя, и родители. Они активно используют электронный журнал и уже отметили его удобство.

«Должен отметить, что все прошло даже лучше, чем мы ожидали», — отметила Галаванов.

Он добавил, что в Южной Осетии также планируется открытие детского технопарка. Там школьники смогут заниматься 3D-моделированием.