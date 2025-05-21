Замминистра Беспалова заявила, что в Крыму ЕГЭ будут сдавать почти 9 тыс. человек

В 2025 году в Крыму зарегистрировали 8850 человек, сдающих Единый государственный экзамен. Об этом сообщил « Крым 24 » со ссылкой на данные замминистра образования республики Светланы Беспаловой.

По ее словам, большинство из участников составляют выпускники текущего учебного года — около 8200 детей. Остальная часть — учащиеся прошлых лет и ученики средних профессиональных учебных заведений.

Беспалова уточнила, что многие студенты колледжей и техникумов наряду с освоением выбранной профессии стремятся получить среднее общее образование, поэтому проходят единый госэкзамен.