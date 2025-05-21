Замминистра Беспалова заявила, что в Крыму ЕГЭ будут сдавать почти 9 тыс. человек
В 2025 году в Крыму зарегистрировали 8850 человек, сдающих Единый государственный экзамен. Об этом сообщил «Крым 24» со ссылкой на данные замминистра образования республики Светланы Беспаловой.
По ее словам, большинство из участников составляют выпускники текущего учебного года — около 8200 детей. Остальная часть — учащиеся прошлых лет и ученики средних профессиональных учебных заведений.
Беспалова уточнила, что многие студенты колледжей и техникумов наряду с освоением выбранной профессии стремятся получить среднее общее образование, поэтому проходят единый госэкзамен.
Военком во Львове едва не ослеп в погоне за уклонистом
Еще восемь дронов сбили на подлете к Москве
«Мог разнести за пару дней». В США резко высказались по Украине
Михалков назвал три главных фильма для молодежи
Украинка взорвала гранату и убила ребенка соседей
Костромские инструкторы проекта «НА СТАРТ!» получили «Родительское спасибо»
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте