Замглавы Минобрнауки России посетил госуниверситет в Мелитополе

Замглавы Минобрнауки РФ Гатиятов: в МелГУ отремонтируют корпуса и общежития

Фото: РИА «Новости»

Заместитель главы Минобрнауки России Айрат Гатиятов посетил 12 июня Мелитопольский государственный университет (МелГУ). Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения.

«Капитальный ремонт предстоит не только учебным корпусами, но и пяти зданиям студенческих общежитий, а также спортзалам, пищеблокам, библиотекам и котельным, которые находятся на территории вуза», — отметил Гатиятов.

В ходе совещания обсудили итоги проделанной работы и планы на дальнейшую реконструкцию. Обновить предстоит около тысячи квадратных метров площадей комплекса.

В апреле стало известно, что в Запорожской области помимо ремонта МелГУ построят детскую больницу и более 200 километров дорог.

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