Замдиректора школы Савинкина назвала новые нормы по гаджетам от Минобрнауки важным шагом

Заместитель директора школы Наталия Савинкина поделилась мнением о новых методических рекомендациях от Минобрнауки, призванных упростить процесс регулирования экранного времени. Об этом сообщил RuNews24.ru .

По ее словам, новые нормы разработаны совместными усилиями Минздрава, Минпросвещения и Роскомнадзора, что подтверждает значимость комплексного подхода.

«Возможность обновить локальные акты и режимы использования гаджетов — это действительно важный шаг. Школы и детские сады смогут адаптировать образовательные процессы с учетом современных вызовов», — отметила эксперт.

Одним из центральных моментов документа является требование не только отслеживать продолжительность экранного времени, но и уделять внимание качеству контента, потребляемого ребенком. Савинкина назвала данное замечание действительно важным.