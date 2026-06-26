Выпускница-рекордсменка по ЕГЭ из Дагестана решила поступать в МГУ или Бауманку

Выпускница из Дагестана Гюльмира Халифатова, впервые в истории республики набравшая 300 баллов на ЕГЭ, рассказала, что планирует поступать в Московский государственный университет или МГТУ имени Баумана на направление, связанное с информационными технологиями и программированием. Об этом она рассказала на видео, опубликованном в телеграм-канале Минобрнауки Республики.

«Я планирую поступать в МГУ, либо в МГТУ имени Баумана на информационные технологии, на программирование», — рассказала она.

Ученица получила максимальные 100 баллов сразу по трем предметам — русскому языку, профильной математике и физике. По словам выпускницы, самым сложным экзаменом для нее стала профильная математика.

Во время подготовки к ЕГЭ Халифатова занималась по 6-10 часов в день самостоятельно и с учителями. Сейчас выпускница ожидает результатов экзамена по информатике.

Ранее в Московской области четыре выпускника набрали максимальные баллы по трем предметам на Едином государственном экзамене.