Выпускников столичных колледжей обеспечат работой на производстве

Средние специальные учебные заведения в Москве и еще восьми регионах получили около 250 миллионов рублей от «Газпром нефти» на подготовку кадров для нефтяной промышленности. Об этом сообщила пресс-служба Московского НПЗ.

Столичные выпускники смогут трудоустроиться туда, а перед этим — пройти производственную практику на тренажерах, которые имитируют функционал реальных технологических установок.

«Это значит, что они понимают требования к работе на современном производстве, подготовлены к выполнению задач без потери времени на переподготовку», — уточнил ректор корпоративного университета «Газпром нефти» Илья Дементьев.