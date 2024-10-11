Выпускников столичных колледжей обеспечат работой на производстве

Средние специальные учебные заведения в Москве и еще восьми регионах получили около 250 миллионов рублей от «Газпром нефти» на подготовку кадров для нефтяной промышленности. Об этом сообщила пресс-служба Московского НПЗ.
Столичные выпускники смогут трудоустроиться туда, а перед этим — пройти производственную практику на тренажерах, которые имитируют функционал реальных технологических установок.
«Это значит, что они понимают требования к работе на современном производстве, подготовлены к выполнению задач без потери времени на переподготовку», — уточнил ректор корпоративного университета «Газпром нефти» Илья Дементьев.
Замгендиректора МНПЗ по персоналу Екатерина Косогорова высоко оценила интерес молодых специалистов к работе в отрасли.
«Инвестиции компании в потенциал студентов колледжей открывают перед ними широкие возможности для успешной карьеры», — подчеркнула Косогорова.
Она отметила, что новые рабочие места на высокотехнологичном предприятии появляются каждый год.
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