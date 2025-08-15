Выбор фасона школьной формы в России оставили за детьми

В России предложили привлечь детей к выбору фасонов школьной одежды. Для этого нужно запустить голосование на Госуслугах. Психолог Екатерина Кольцова в беседе с 360.ru объяснила, почему эта идея будут иметь успех среди школьников.

«Как минимум здесь сработает такой механизм и о нем должны знать все, кто работает над этими задачами, когда человек был привлечен к принятию решения, он потом активнее внедряет это в свою жизнь», — отметила она.

Психолог объяснила, что если ребенок будет голосовать, то потом будет с большим желанием носить ту форму, за которую отдал свой голос, а также пропагандировать ее среди других.

«Но есть и риски. Если по итогу школьник выберет ту форму, которая не победит, тогда может возникнуть отторжение. В любом случае, детям будет приятно, что их мнение учитывают и тогда сам идея единой формы будет восприниматься позитивно», — добавила Кольцова.

В Минпросвещения ранее заявили, что ГОСТ на школьную форму поможет устранить социальные различия между детьми, а также защитит от некачественной одежды.