Всех учителей в России предложили обеспечить бесплатным горячим питанием

В Госдуму внесли законопроект, по которому учителей не менее раза в день обеспечат горячим питанием за счет федерального и регионального бюджетов. Об этом рассказал один из соавторов проекта Дмитрий Гусев .

«Учителя — это те, кто формирует будущее страны. Бесплатное горячее питание для них не привилегия, а элемент социальной справедливости и заботы о здоровье», — написал депутат.

Он пожелал всем ученикам встретить «своих Аристотелей» и отметил, что для этого учителя должны быть сытыми.

Накануне президент Владимир Путин рассказал журналисту Павлу Зарубину о своих школьных уроках литературы. Глава государства вспомнил, что его учитель был талантливым и увлеченным человеком, который часто приносил на уроки новые книги, в том числе зарубежные, и предлагал всему классу их обсудить.