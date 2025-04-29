Вопрос про погибшую в зоне СВО Героя России Ольгу Качуру попал в ЕГЭ по истории

В Единый госэкзамен по истории в 2025 году попал вопрос о Герое России Ольге Качуре, погибшей в зоне СВО. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В задании выпускникам необходимо соотнести связь личности Качуры со спецоперацией.

Полковник Народной милиции ДНР Ольга Качура воевала с 2014 года. Свой позывной Корса она получила после вылазки в тыл противника. Качура была командиром реактивного артиллерийского дивизиона со 140 подчиненными артиллеристами.

Качура пережила несколько покушений, четверное произошло 3 августа 2022 года. Колонну машин, в которой ехала Корса, обстреляли. Качура скончалась от ранений по пути в больницу.

Президент России Владимир Путин присвоил ей звание Героя России посмертно. Звезду Героя вручили дочери Ольги — Елене Карабет.