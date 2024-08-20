Волонтеры «Роснефти» провели экскурсию для детей из ДНР и ЛНР

Волонтеры «Роснефти» провели акцию в «Городе профессий» для 100 детей из ДНР и ЛНР. Им рассказали, как добывается нефть, и дали возможность попробовать себя в различных специальностях.

В рамках корпоративной программы «Платформа добрых дел» волонтеры «Роснефти» организовали и провели экскурсию для 100 детей из новых регионов. Одна из целей — дать возможность школьникам увидеть различные профессии, а также определиться с родом занятий в будущем. Школьники изучили несколько вариантов, среди них: нефтяник, пожарный, полицейский и врач.

Среди участников экскурсии были также воспитанники семейного центра «Преображение».