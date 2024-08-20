Волонтеры «Роснефти» провели экскурсию для детей из ДНР и ЛНР

Фото: Телеканал «360»

Волонтеры «Роснефти» провели акцию в «Городе профессий» для 100 детей из ДНР и ЛНР. Им рассказали, как добывается нефть, и дали возможность попробовать себя в различных специальностях.

0:00 / 1:26

В рамках корпоративной программы «Платформа добрых дел» волонтеры «Роснефти» организовали и провели экскурсию для 100 детей из новых регионов. Одна из целей — дать возможность школьникам увидеть различные профессии, а также определиться с родом занятий в будущем. Школьники изучили несколько вариантов, среди них: нефтяник, пожарный, полицейский и врач.

Среди участников экскурсии были также воспитанники семейного центра «Преображение».

Фото: Телеканал «360»
1/3
Фото: Телеканал «360»
2/3
Фото: Телеканал «360»
3/3

Снова транспорт для избранных? Что будет с рынком такси после 1 сентября

«Задача превратилась в общую веру». Ветеран СВО — о службе с бойцами других религий

От следователя до инцела. Кто такой Алексей Поднебесный и в чем его заподозрили

Курская АЭС. История атомной станции, на которую нацелился Зеленский

Русские иноземцы. Указ Путина спасет жителей Запада от ужаса

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте