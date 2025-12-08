Володин назвал недопустимой плату за электронные школьные дневники

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что взимать плату с родителей за доступ к электронным дневникам в школах недопустимо. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

«Поступают обращения о платных услугах в электронных школьных дневниках», — отметил спикер ГД. Кроме того, родители недовольны, что для входа в электронный дневник через приложение нужна подписка. Хотя приложение удобнее, чем веб-версия.

Также некоторые учебные материалы предоставляются только на платной основе.

«Подобное недопустимо. В электронных дневниках все услуги должны быть бесплатными», — подчеркнул председатель Госдумы.

В России все чаще родители жалуются на платные подписки в электронных школьных дневниках. Несколько человек из Иркутской области рассказали, что платят 1599 рублей для получения доступа к домашним заданиям, рейтингу учеников и их успеваемости.

Также регулярно растут цены. Сначала подписка стоила 149 рублей, потом подорожала до 499, а теперь ее цена выросла до 1599.