Володин назвал идею Рособрнадзора по мигрантам девальвацией норм закона

Предложение Рособранадзора считать успешным тестирование детей мигрантов на знание русского языка при приеме в российские школы при получении 30% от максимального числа баллов противоречит законодательству. Об этом на пленарном заседании Госдумы заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Это девальвация норм закона, который мы приняли. При десятибальной шкале 30% — это двойка, в лучшем случае. Получается фикция, формализм», — сказал он.

Володин добавил, что ребенок должен не испытывать стресс в школе и знать русский язык, не создавать проблемы для других детей. Издаваемый подзаконный акт, по его мнению, абсолютно противоречит норме и духу закона.

Ранее стала известна дата готовности тестов по русскому для детей мигрантов. Обязательное тестирование на знание русского языка при приеме в школу введут с 1 апреля 2025 года.