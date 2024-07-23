VK познакомит школьников с цифровыми профессиями в онлайн-лагере «IT-дайвинг»

Фото: VK Education
Фото: Фото: VK Education

Начался набор на бесплатную летнюю профориентационную смену в онлайн-лагере «IT-дайвинг» от VK Education. Школьники попробуют себя в IT- и digital-направлениях: машинном обучении, разработке, креативе, управлении проектами и продуктами. Поучаствовать в проекте могут ученики 7—11 классов из любого уголка России. Смена продлится с 5 по 18 августа.

«Профориентационный онлайн-лагерь „IT-дайвинг“ будет проходить в четыре смены, каждая из которых запланирована на период школьных каникул», — уточнили организаторы.

Каждая смена состоит из двух частей. Во время первой эксперты знакомят ребят с цифровыми профессиями. Она доступна всем в сообществе «ВКонтакте». Для школьников проведут различные активности, за которые те получат баллы.

Тем, кто справится лучше остальных, откроют доступ к закрытой части программы. Их уже ждет работа над кейсами и различные мастер-классы от профессионалов. За успешное прохождение программы молодым людям вручат сертификаты и специальный мерч от VK Education.

Это не просто онлайн-практика, а настоящий профориентационный онлайн-лагерь.

Анна Степанова

заместитель вице-президента по образовательным проектам VK

Заявки принимают до 11 августа через чат-бот.

Ранее платформа VK Education проводила бесплатные программы обучения и курсы по 14 востребованным направлениям в IT и digital. Пройти обучение могли все желающие с разным уровнем подготовки. Лучших выпускников приглашали на стажировку или предлагали работу в штате компании.

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