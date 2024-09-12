Вице-премьер Хуснуллин анонсировал завершение строительства нового корпуса СПбГМТУ

Строительство научно-производственного корпуса для Государственного морского технического университета в Северной столице планируют завершить в 2024 году. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на данные зампредседателя Правительства РФ Марата Хуснуллина.