Вице-премьер Хуснуллин анонсировал завершение строительства нового корпуса СПбГМТУ

Строительство научно-производственного корпуса для Государственного морского технического университета в Северной столице планируют завершить в 2024 году. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на данные зампредседателя Правительства РФ Марата Хуснуллина.
По его словам, в настоящее время готовность здания, возводить которое начали в 2023-м, составляет 48%. Специалисты уже приступили к облицовке наружных стен и прокладке инженерных сетей.
В новом корпусе собираются создать материальную базу, необходимую для получения производственных навыков, отметил вице-премьер.
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