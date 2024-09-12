Вице-премьер Хуснуллин анонсировал завершение строительства нового корпуса СПбГМТУ

Строительство научно-производственного корпуса для Государственного морского технического университета в Северной столице планируют завершить в 2024 году. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на данные зампредседателя Правительства РФ Марата Хуснуллина.

По его словам, в настоящее время готовность здания, возводить которое начали в 2023-м, составляет 48%. Специалисты уже приступили к облицовке наружных стен и прокладке инженерных сетей.

В новом корпусе собираются создать материальную базу, необходимую для получения производственных навыков, отметил вице-премьер.

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