Вьетнамские преподаватели пройдут повышение квалификации в Петербурге
В августе 2026 года в Санкт-Петербурге начнется обучение для преподавателей русского языка из Вьетнама. Организацией программы займется РГПУ имени А. И. Герцена, написал «Петроград».
На курсах будут обучать современных методикам преподавания русского языка как иностранного. Занятия проведут специалисты Герценовского университета.
О планах сотрудничества в сфере образования сообщил ректор вуза Сергей Тарасов во время Недели Вьетнама в Петербурге. Помимо языковых курсов, университет также организует программу для представителей администрации Хошиминского педагогического университета.
Герценовский университет продолжает развивать образовательные проекты с Вьетнамом при поддержке Минпросвещения России. В Ханое и Дананге работают центры открытого образования, а в Институте востоковедения РГПУ студенты изучают вьетнамский язык, культуру и историю.