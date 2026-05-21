Вьетнамские преподаватели пройдут повышение квалификации в Петербурге

В августе 2026 года в Санкт-Петербурге начнется обучение для преподавателей русского языка из Вьетнама. Организацией программы займется РГПУ имени А. И. Герцена, написал «Петроград» .

На курсах будут обучать современных методикам преподавания русского языка как иностранного. Занятия проведут специалисты Герценовского университета.

О планах сотрудничества в сфере образования сообщил ректор вуза Сергей Тарасов во время Недели Вьетнама в Петербурге. Помимо языковых курсов, университет также организует программу для представителей администрации Хошиминского педагогического университета.

Герценовский университет продолжает развивать образовательные проекты с Вьетнамом при поддержке Минпросвещения России. В Ханое и Дананге работают центры открытого образования, а в Институте востоковедения РГПУ студенты изучают вьетнамский язык, культуру и историю.