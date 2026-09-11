Ветеран СВО Руцкий начал обучать школьников тактической медицине

Ветеран СВО Игорь Руцкий после ранения вернулся в школу и преподает предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Он обучает детей тактической медицине, эвакуации и огневой подготовке, сообщает RT .

Руцкий вырос в семье педагогов. До начала спецоперации он работал офицером-воспитателем кадетского класса, а в 2022 году отправился на фронт.

До этого Руцкий служил в Преображенском полку, в роте почетного караула. Он участвовал в шести парадах Победы на Красной площади в Москве.

«У меня есть что детям рассказать. Во-первых, я могу больше дать практики. Одно дело — ты изучил по учебнику, потом пытаешься что-то рассказать, а когда ты это видел, когда ты сам это прочувствовал, после ранения особенно, тут по-другому все», — рассказал Руцкий.

История ветерана вошла в серию материалов RT о бойцах, которые после службы решили работать учителями.