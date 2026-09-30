В вузе Крыма открылось новое направление — аддитивные технологии и промышленный дизайн

В Крымском инженерно-педагогическом университете имени Февзи Якубова в этом году открылось новое направление подготовки — «Аддитивные технологии и промышленный дизайн». Об этом телеканалу «Крым 24» сообщил заведующий кафедрой электромеханики и сварки Эльмар Ягьяев.

По его словам, направление появилось по запросу работодателей, так как сегодня важно не просто производить оборудование, но и делать его красивым и функциональным. Ягьяев подчеркнул, что это инженерное направление, требующее специалистов, которые умеют совмещать технические компетенции с дизайном для воспроизведения изделий.