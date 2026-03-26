В Ростове-на-Дону стартовал педагогический интенсив проекта «Без срока давности»

В Ростове-на-Дону на площадке исторического мультимедийного парка «Россия — Моя история» 26 марта состоялась торжественная церемония открытия пленарной сессии педагогического интенсива проекта «Без срока давности». В ней участвовал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

В регионе стартовал педагогический интенсив «Образовательно-просветительские мероприятия проекта „Без срока давности“ в системе воспитательной работы». Его организовал МПГУ при поддержке Минпросвещения.

К интенсиву присоединились 50 представителей опорных площадок проекта из 35 регионов, а также педагоги и учащиеся. В церемонии участвовали статс-секретарь — замминистра культуры РФ Жанна Алексеева, замполпреда президента РФ в ЮФО Владимир Гурба и замглавы региона Андрей Фатеев.

«Сохранение и передача ценностных ориентиров молодому поколению — критически важная задача, и сегодня необходимо помочь молодым людям осознать свою роль в сохранении суверенитета и территориальной целостности нашей страны», — подчеркнул Кравцов в приветственном слове.

Министр отметил, что нужна специальная воспитательная система, чтобы учащиеся поняли и лично пережили этот ценностный опыт. По его словам, Ростовская область лидировала среди других регионов по степени вовлеченности в этот проект.