В Ростове-на-Дону стартовал педагогический интенсив проекта «Без срока давности»
В Ростове-на-Дону на площадке исторического мультимедийного парка «Россия — Моя история» 26 марта состоялась торжественная церемония открытия пленарной сессии педагогического интенсива проекта «Без срока давности». В ней участвовал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
В регионе стартовал педагогический интенсив «Образовательно-просветительские мероприятия проекта „Без срока давности“ в системе воспитательной работы». Его организовал МПГУ при поддержке Минпросвещения.
К интенсиву присоединились 50 представителей опорных площадок проекта из 35 регионов, а также педагоги и учащиеся. В церемонии участвовали статс-секретарь — замминистра культуры РФ Жанна Алексеева, замполпреда президента РФ в ЮФО Владимир Гурба и замглавы региона Андрей Фатеев.
«Сохранение и передача ценностных ориентиров молодому поколению — критически важная задача, и сегодня необходимо помочь молодым людям осознать свою роль в сохранении суверенитета и территориальной целостности нашей страны», — подчеркнул Кравцов в приветственном слове.
Министр отметил, что нужна специальная воспитательная система, чтобы учащиеся поняли и лично пережили этот ценностный опыт. По его словам, Ростовская область лидировала среди других регионов по степени вовлеченности в этот проект.
Кравцов напомнил, что более 740 педагогов и учащихся участвовали в конкурсе проектов 2025/26 учебного года и более 28,5 тысячи человек — в конкурсе сочинений. По его словам, уже утвердили план-график мероприятий в рамках проекта, которые пройдут в школах и колледжах страны.
В ходе пленарной сессии также прошла церемония вручения премии «Признание» в номинации «Служение длиною в жизнь» ветерану ВОВ Галине Роговой и награждение представителей региона и опорных площадок проекта «Без срока давности» за вклад в дело сохранения исторической памяти.