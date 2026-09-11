В России запустили круглосуточную линию «Школа доверия»

Министерство просвещения России открыло единую линию психологической помощи «Школа доверия». Обратиться по ней в круглосуточном режиме смогут школьники, родители и учителя, сообщила пресс-служба ведомства.

Сервис начал работу 11 сентября. Специалисты принимают обращения бесплатно по номеру 8-800-707-02-01. Линия рассчитана на ситуации, которые возникают в образовательных организациях.

«Важно не бояться обращаться на линию, это позволит не допустить развития ситуации», — отметил глава министерства Сергей Кравцов.

Работу сервиса организовали на базе Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования Московского государственного психолого-педагогического университета.

В министерстве отметили, что любой обратившийся сможет задать вопрос и получить квалифицированную помощь специалистов.

Ранее Кравцов сообщил, что в России 1 сентября открыли более 700 обновленных школ.