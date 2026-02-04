Руководитель центра «Авангард» Борисова указала на важность практических навыков выживания для подростков

Руководитель Центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Дарья Борисова обратилась к важности образовательных программ, обеспечивающих подростков необходимыми знаниями и навыками для эффективного реагирования на непредвиденные ситуации. Об этом сообщили «Известия» .

Борисова подчеркнула, что современная молодежь нередко испытывает недостаток базовых компетенций, таких как чтение карт, ориентирование на местности, приготовление пищи в походных условиях и элементарные способы очистки воды. Практические знания, приобретенные в рамках специализированных курсов, помогут молодым людям ориентироваться в чрезвычайных ситуациях и повысят их шансы на спасение в случае опасности.

Специалисты предлагают включить курсы начальной военной подготовки в учебные планы школ и колледжей, чтобы школьники и студенты приобрели полезные умения, необходимые для повседневной жизни.