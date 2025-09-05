В России предложили будущих врачей, учителей и работников культуры сделать «целевиками»

В обсуждении будущего трудоустройства выпускников медицинских и педагогических специальностей на Совете законодателей ПФО в Оренбурге приняли участие представители власти. Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин прокомментировал разработанный правительством РФ и внесенный в Госдуму законопроект, предусматривающий переход на целевое обучение для студентов-бюджетников медицинских и фармакологических специальностей, написал «ФедералПресс» .

Люлин подчеркнул в своих соцсетях: «Обсуждая вопросы кадровой политики, мы пришли к выводу, что необходимо всех будущих врачей, учителей, работников культуры, обучающихся на бюджете, сделать целевиками».

Председатель также обратил внимание на проблему отсутствия трудоустройства выпускников педагогических вузов по специальности в некоторых регионах ПФО, несмотря на государственные инвестиции в их образование. Он напомнил о предложении Ассоциации молодежных парламентов Приволжья — финансово наказывать тех, кто не работает по специальности после обучения за бюджетные средства.