В Роскачестве заверили, что перевести ребенка в другую школу можно в любой момент

Семья может подать заявление о переводе ребенка в другую школу в середине учебного года. Главное условие — свободные места, передает RT .

Директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков сообщил, что закон не привязывает перевод школьника к началу учебного года. Оформить документы можно в середине четверти, после каникул или перед новым учебным годом.

Главным условием остается наличие мест в выбранной школе. Если их нет, учебное заведение вправе отказать в зачислении. В таком случае родителям следует обратиться в орган управления образованием, чтобы подобрать другой вариант.

Поздняков отметил, что перевод в середине года может усложнить ребенку адаптацию к новому коллективу. Иногда семье стоит дождаться конца четверти или следующего учебного года.

Сначала необходимо получить согласие новой школы, затем подать заявление об отчислении из прежней. Школа обязана за три рабочих дня выдать личное дело и справку об успеваемости, а новая — оформить зачисление за три рабочих дня после приема документов. Заявление можно подать лично, через МФЦ, «Госуслуги» или региональный портал.

При необоснованном отказе Поздняков рекомендовал запросить письменное решение и обратиться в орган управления образованием или прокуратуру.