В Роскачестве разъяснили, как школьнику пересесть ближе к доске

Ученик может попросить учителя пересадить его, если он плохо видит или слышит с текущего места. Родителям лучше подтвердить необходимость справкой от врача, передает RT .

Директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков сообщил, что право школьника на условия обучения с учетом состояния здоровья закреплено в статье 34 закона «Об образовании в Российской Федерации». Школа не должна игнорировать такую просьбу.

Поздняков пояснил, что обычно для смены места нужна справка профильного врача. Офтальмолог, сурдолог или отоларинголог может зафиксировать нарушение и рекомендовать посадить ребенка не далее определенной парты. Копию документа достаточно передать классному руководителю или школьному медику.

Если учитель откажется пересаживать ученика, родителям следует подать заявление директору в двух экземплярах и приложить справку. При стойких нарушениях зрения или слуха можно пройти психолого-медико-педагогическую комиссию. Ее заключение, как и индивидуальная программа реабилитации для детей-инвалидов, обязывает школу создать специальные условия. Жалобу на отказ можно направить в управление образования, Роспотребнадзор или прокуратуру.