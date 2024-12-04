В одной из школ в Нижегородской области открылся Центр правильного питания

В средней школе № 3 в Дзержинске Нижегородской области открыли Центр правильного питания. Там появился оборудованный современной техникой кулинарный класс, где детей будут учить готовить не только полезно, но и вкусно.

Школа выиграла всероссийскую «Здоровую Олимпиаду» от крупной торговой сети, в рамках которой ее участники соревновались в знании полезных пищевых привычек. Всего к проекту присоединились более 5800 учебных заведений и свыше 224 тысяч школьников.

Жюри оценивало не только средний балл, но и вовлеченность учеников в процесс. В финал вышли девять школ, но главный приз — грант на миллион рублей — получила только одна.

Школу-победительницу представляли 465 учеников. Учебное заведение набрало 74 балла при среднем медианном по стране в 56.

«В современных семьях родители зачастую заняты и питаются полуфабрикатами, фастфудом или заказывают готовую еду на дом. И дети не видят примера приготовления домашней еды. Если мы им об этом не расскажем, то кто тогда?» — заявила учительница начальных классов Вера Земскова.

Она добавила, что новый центр позволит также социализироваться детям с ограничениями по здоровью.