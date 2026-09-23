В Общественной палате призвали не проводить контрольные в школах в конце недели

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам просвещения, воспитания и охраны исторической памяти Ольга Голышенкова дала рекомендации по расписанию контрольных и самостоятельных работ в школах. Она отметила, что не стоит проводить такие мероприятия на первых и последних уроках, а также в конце учебной недели, пишет ТАСС .

Голышенкова пояснила, что жесткого табу на проведение контрольных работ в конкретные даты не существует, однако действуют санитарные нормы и методические рекомендации Минпросвещения. Эти документы советуют педагогам грамотно распределять график оценочных процедур, добавил «Ридус».

Эксперт отметила, что дополнительные проверки знаний нежелательны в периоды пиковой нагрузки, когда у детей накапливается усталость — например, к концу недели в четверг или пятницу. Оптимальным временем для таких мероприятий считается середина недели. Голышенкова рекомендует назначать проверочные работы на второй-четвертый уроки.