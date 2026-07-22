В Нижегородской области подвели итоги основного периода сдачи ОГЭ для девятиклассников

В Нижегородской области подвели итоги основного периода сдачи Основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников. В 2026 году к экзаменам приступили 34,8 тысячи школьников. По сообщению регионального министерства образования, основной период прошел в штатном режиме. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» .

Высокие результаты показали около 1,4 тысячи школьников — они получили оценку «отлично» по всем сдаваемым предметам. При этом примерно 5% выпускников не смогли набрать минимальные баллы по одному или нескольким экзаменам. Для таких учеников предусмотрена возможность пересдачи в дополнительный сентябрьский период. Если исправить ситуацию с оценками не получится и во второй раз, для каждого школьника будет разработан индивидуальный образовательный маршрут.

Минимальный балл ОГЭ является нижней границей для получения оценки «удовлетворительно» и аттестата об основном общем образовании. Эти значения ежегодно утверждаются на федеральном уровне. Стоит учитывать, что для поступления в профильные классы школы могут устанавливать более высокие проходные требования, которые зависят от количества желающих и общего уровня результатов.