В Москве увеличился прием абитуриентов на технические специальности
Количество бюджетных мест увеличилось в НИУ МИЭТ, опорном вузе особой экономической зоны «Технополис Москва». Также увеличили набор на инженерные специальности в МГОК, базовая кафедра которого расположена на площадке «Печатники» ОЭЗ. Подробности рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Он отметил, что количество бюджетных мест увеличивается с каждым годом, что помогает решить кадровый вопрос в промышленном секторе.
«С начала 2024 года компании микроэлектроники создали свыше 740 новых рабочих мест. А за последние пять лет один лишь НИУ МИЭТ увеличил количество бюджетных мест почти на 25%. <…> В этом году общее количество заявлений на бюджетные места в вузе превысило 15,7 тысячи, из которых 97% приходятся на технические специальности», — отметил Гарбузов.
В 2024 году выпускники девятых и 11-х классов смогут получить среднее специальное образование в колледже электроники и информатики НИУ МИЭТ. Министр подчеркнул, что выпускники центра образования имеют особое значение для предприятий особой экономической зоны. На данный момент их около 40 в столичном кластере микроэлектроники.
Большим спросом среди абитуриентов пользуются кафедры «Программная инженерия», «Прикладная информатика», а также «Информационная безопасность» и «Информатика и вычислительная техника». В 2024 году большой популярностью пользовалось направление «Электроника и наноэлектроника», по которым было доступно наибольшее количество бюджетных мест.
Проректор по учебной работе НИУ МИЭТ Александр Балашов рассказал, что средний бал для бюджетников значительно вырос.
«По сумме трех экзаменов проходной балл составил от 200 до 270 на абсолютном большинстве направлений подготовки. Количество бюджетных мест на бакалавриат и специалитет увеличилось почти до 1000, а в магистратуру — до 433», — уточнил Балашов.
В Московском государственном образовательном комплексе (МГОК) набор на инженерные специальности увеличился на 320 мест, конкурс составляет два человека на место.
«Наибольший рост абитуриентов МГОК — свыше 550 — зафиксирован на специальности „Технология машиностроения“ и „Эксплуатация БАС“. Одна из причин — популяризация инженерных специальностей и мобильности среднетехнического образования на рынке труда», — заявил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.
Он добавил, что в текущем году центр образования планирует принять 12,5 тысячи первокурсников, это в 1,3 раза больше прошлогодних показателей. Большинство программ рассчитаны на выпускников девятых классов, отметил гендиректор ОЭЗ.