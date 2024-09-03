Сегодня 09:29 В Москве увеличился прием абитуриентов на технические специальности 0 0 0 Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Образование

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Количество бюджетных мест увеличилось в НИУ МИЭТ, опорном вузе особой экономической зоны «Технополис Москва». Также увеличили набор на инженерные специальности в МГОК, базовая кафедра которого расположена на площадке «Печатники» ОЭЗ. Подробности рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он отметил, что количество бюджетных мест увеличивается с каждым годом, что помогает решить кадровый вопрос в промышленном секторе. «С начала 2024 года компании микроэлектроники создали свыше 740 новых рабочих мест. А за последние пять лет один лишь НИУ МИЭТ увеличил количество бюджетных мест почти на 25%. <…> В этом году общее количество заявлений на бюджетные места в вузе превысило 15,7 тысячи, из которых 97% приходятся на технические специальности», — отметил Гарбузов.

Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В 2024 году выпускники девятых и 11-х классов смогут получить среднее специальное образование в колледже электроники и информатики НИУ МИЭТ. Министр подчеркнул, что выпускники центра образования имеют особое значение для предприятий особой экономической зоны. На данный момент их около 40 в столичном кластере микроэлектроники.

Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/2 Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/2

Большим спросом среди абитуриентов пользуются кафедры «Программная инженерия», «Прикладная информатика», а также «Информационная безопасность» и «Информатика и вычислительная техника». В 2024 году большой популярностью пользовалось направление «Электроника и наноэлектроника», по которым было доступно наибольшее количество бюджетных мест. Проректор по учебной работе НИУ МИЭТ Александр Балашов рассказал, что средний бал для бюджетников значительно вырос.

Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/3 Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/3 Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 3/3

«По сумме трех экзаменов проходной балл составил от 200 до 270 на абсолютном большинстве направлений подготовки. Количество бюджетных мест на бакалавриат и специалитет увеличилось почти до 1000, а в магистратуру — до 433», — уточнил Балашов.

В Московском государственном образовательном комплексе (МГОК) набор на инженерные специальности увеличился на 320 мест, конкурс составляет два человека на место.

Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/2 Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/2

«Наибольший рост абитуриентов МГОК — свыше 550 — зафиксирован на специальности „Технология машиностроения“ и „Эксплуатация БАС“. Одна из причин — популяризация инженерных специальностей и мобильности среднетехнического образования на рынке труда», — заявил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев. Он добавил, что в текущем году центр образования планирует принять 12,5 тысячи первокурсников, это в 1,3 раза больше прошлогодних показателей. Большинство программ рассчитаны на выпускников девятых классов, отметил гендиректор ОЭЗ.