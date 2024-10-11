В Москве открылся первый евразийский университет в сфере делового администрирования

Депутат Госдумы, председатель Совета АНО «Евразия» Алена Аршинова и ректор МГИМО Анатолий Торкунов подписали соглашение о сотрудничестве. На базе университета появится направление бизнес-образования с акцентом на изучении евразийского культурного кода.

«Самое главное, чтобы участники получали, кроме прикладного, еще и в любом случае фундаментальные знания», — рассказала парламентарий.

Студентов научат вести эффективный бизнес в странах Евразии и грамотно использовать культуру и традиции в деловых отношениях. Учиться смогут предприниматели не только из России, но и из других стран. Первый поток стартует уже в ноябре. Чтобы попасть туда, необходимо подать заявку, прислать видеовизитку и рассказать о своей бизнес-идее.

«По сути, сегодня мы создаем свой аналог MBA. То есть это наше евразийское бизнес-образование для всех и каждого. Кто хочет не только ориентироваться на западные модели, но еще и развивать свое, домашнее. Потому что в Евразии мы дома. А дома всегда много возможностей», — подчеркнул научный руководитель университета, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Студентов ждет четырехдневная образовательная программа. «Евразия» оплатит им проживание и питание. Кроме того, они смогут пройти стажировку и получить грант на собственную бизнес-идею.