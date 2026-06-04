В Москве меняют подход к подготовке будущих педагогов

В Московском городском педагогическом университете стартовал целевой набор для абитуриентов со всей страны. Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 24» на полях ПМЭФ-2026 рассказала, что после выпуска студенты гарантированно устроятся на работу в образовательные учреждения города.

«Нам бы хотелось, чтобы в наших школах работали не просто педагоги, а люди, владеющие не только фундаментальными знаниями по профильному предмету, но и самыми современными технологиями преподавания», — сказала она.

Ракова пояснила, что именно поэтому университет, который стал кузницей кадров для московского образования, в 2026 году переходит на новую стратегию. Вуз сконцентрируется в основном на подготовке школьных преподавателей. Ставку сделали только на замотивированных ребят, готовых посвятить жизнь образованию.

«Подавляющее большинство мест сделали целевыми. Мы гарантируем качественное обучение, работу после окончания вуза в лучших образовательных учреждениях города», — отметила заммэра.

По словам Раковой, Москва последовательно повышает требования к качеству педагогических кадров. С 1 января этого года для трудоустройства учителем в столичную школу нужно подтвердить высокий или экспертный уровень результатов ЕГЭ.

На основе результатов учеников у каждого школьного педагога формируется цифровое портфолио. База по каждому преподавателю с глубиной в пять лет за годы работы собралась большая. Опираясь на нее, город выстраивает индивидуальные терки обучения и повышения квалификации специалистов.

На первый курс в МГПУ в этом году выделят 1150 бюджетных мест, 60% из них предназначены для целевого обучения. В вузе также установили один из самых высоких в стране минимальных порогов по результатам ЕГЭ: он составит 68 баллов.