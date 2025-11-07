В Минпросвещения указали на отсутствие оснований для изменения сроков обучения в школах

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что на данный момент нет причин для изменения сроков обучения в российских школах. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Ранее в Общественной палате высказали мнение о готовности России к переходу на 12-летнее школьное образование, отметив, что во многих странах обучение начинается с шести лет.

«Любые изменения требуют тщательной проработки. Сегодня у нас выстроена единая система образования, единая программа, система воспитательной работы», — отметил министр.

Зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко считает, что для введения 12-летнего обучения требуется более масштабное обсуждение.