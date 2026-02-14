В Курской области продлили особый режим сдачи ГИА в 2026 году

Кравцов: особый формат ГИА в Курской области сохранится в 2026 году

Особый формат проведения государственной итоговой аттестации в Курской области сохранится и в 2026 году. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов по итогам встречи с губернатором региона Александром Хинштейном.

«Мы продлеваем особый режим проведения государственной итоговой аттестации, который действовал в регионе в прошлом году», — сообщил Кравцов.

Он напомнил, что продолжается программа восстановления приграничных регионов, необходимые средства в бюджете заложены, все мероприятия идут по плану. Глава ведомства также отметил, что дети из Курской области получат дополнительные квоты на отдых в федеральных детских центрах — «Артеке», «Океане», «Орленке» и «Смене».

Ранее особые условия сдачи экзаменов ввели из‑за сложной обстановки в приграничных районах. Детали нового порядка в Минпросвещения обещают раскрыть позже.