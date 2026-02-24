В Курганском госуниверситете пройдет форум китайского языка

В Курганском государственном университете 28 февраля состоится форум китайского языка, организованный для учителей и школьников. Участников ждут разнообразные мастер-классы, включая написание иероглифов, узелковое плетение (чжунгоцзе) и вырезание из бумаги (цзяньчжи), написало URA.RU .

Пресс-служба вуза отмечает: «Гостей форума ждет множество активностей: от написания иероглифов до фото в национальном китайском костюме, от узелкового плетения и вырезания из бумаги до знакомства с искусством ушу».

Форум станет демонстрацией потенциала вуза в области продвижения китайского языка и культуры. В КГУ уже третий год работают преподаватели-носители языка, а студенты изучают его как второй или третий язык. Некоторые из них прошли стажировку в Китае.

Регистрация на форум проводится в социальных сетях вуза. Каждому участнику будут доступны два мастер-класса, однако количество мест ограничено.