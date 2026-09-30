В Крымском инженерно-педагогическом университете рассказали об успешной реализации проекта распределенной практики

В Крымском инженерно-педагогическом университете имени Февзи Якубова успешно реализуется проект распределенной практики, который продолжается уже второй учебный год. Об этом сообщил телеканалу «Крым 24» заведующий кафедрой электромеханики и сварки Эльмар Ягьяев.

Студенты специальностей «Мехатроника» и «Робототехника» один день в неделю проводят непосредственно на производственных площадках предприятий региона. Они распределены по цехам и отделам, где в течение рабочего дня осваивают профессии на практике, меняя посты в течение года для получения различных компетенций.

Кроме того, преподавание инженерных дисциплин ведут действующие специалисты предприятий. Это позволяет студентам получать актуальные профессиональные навыки и сокращает разрыв между теорией и реальным производством.