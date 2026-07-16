В Краснодарском авиаучилище абитуриенты пройдут испытания по физподготовке

Абитуриенты, которые хотят поступить в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова, должны сдать нормативы по физической подготовке. Это один из ключевых этапов отбора наряду с результатами ЕГЭ и медицинским освидетельствованием, сообщила корреспондент «Звезды» Анна Цепаева.

В училище готовят летчиков различных видов авиации: истребительной, штурмовой, бомбардировочной, военно-транспортной. Будущих офицеров обучают работе с современной авиационной техникой и цифровыми тренажерными комплексами.

Профессиональный отбор начинается с психологического тестирования. Специалисты оценивают, насколько кандидат устойчив к стрессу, способен ли он принимать решения в сложных ситуациях и обладает ли другими качествами, необходимыми военному летчику.

Одним из важных этапов является проверка физической подготовки. Абитуриенты сдают нормативы по бегу и силовым упражнениям. Например, максимальный балл за стометровку получают те, кто преодолеет дистанцию за 12 секунд. Преподаватели считают, что такие испытания позволяют оценить готовность организма к высоким нагрузкам, с которыми летчики сталкиваются во время службы.

Конкурс в училище остается высоким — на одно место претендуют не менее трех человек. При поступлении учитываются результаты ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и физике.

Приемная кампания в Краснодарском высшем военном авиационном училище имени Серова продлится до конца июля. Тем, кто успешно пройдет конкурсный отбор, предстоит пять лет обучения. Со второго курса будущие летчики начнут практические полеты на учебных аэродромах в южных регионах России.