В колледже «Новые знания» готовят медиков к работе в экстренных ситуациях

Будущим фельдшерам и медсестрам важно научиться действовать в чрезвычайных ситуациях. Врач скорой помощи, кандидат медицинских наук, директор Симуляционного центра ЧУПОО Медико-фармацевтического колледжа «Новые знания» Кирилл Соболев рассказал DailyMoscow , как студентов готовят к экстренным ситуациям.

В учебном заведении есть полноразмерный подвижный модуль скорой медицинской помощи. Это оборудованная карета, в которой студенты учатся выполнять медицинские манипуляции в условиях ограниченного пространства.

По словам Соболева, работа в салоне автомобиля скорой помощи отличается от занятий в кабинете. Будущим специалистам важно привыкнуть к тесноте, движению машины, расположению оборудования и состоянию пациента.

В учебном модуле студенты отрабатывают навыки первой помощи, медицинские процедуры, взаимодействие с пациентом и алгоритмы поведения при нештатных ситуациях. Такие тренировки позволяют освоить манипуляции и закрепить правильную последовательность действий, когда времени на раздумья практически нет.

Для моделирования чрезвычайных происшествий в Симуляционном центре используются проекционные системы. Учащимся доступны два сценария: оказание помощи пострадавшим после взрыва здания и работа на месте ДТП с участием автомобиля такси.

«Главная задача таких сценариев — не зрелищность, а формирование правильной реакции на стрессовую ситуацию», — подчеркнул Соболев.

Практическая подготовка проходит и с использованием роботизированных манекенов. С их помощью учащиеся осваивают как базовые медицинские процедуры, так и более сложные манипуляции. Например, интубацию трахеи и искусственную вентиляцию легких.