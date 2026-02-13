В колледжах Петербурга увеличилось количество студентов старше 35 лет

В Санкт-Петербурге наблюдается увеличение числа студентов старше 35 лет в колледжах и техникумах. Это свидетельствует о росте популярности среднего профессионального образования (СПО), сообщил Petrograd .

В текущем учебном году конкурс на места в петербургских колледжах достиг 5,5 человек на место. Обладатели дипломов вузов, которым уже за 35, конкурируют с выпускниками школ. Несмотря на увеличение числа специальностей в системе СПО, количество доступных мест растет медленно, особенно платных.

Стоимость обучения в колледжах, за исключением IT-направлений, пока не сильно возросла. Многие взрослые стремятся получить рабочую специальность и предпочитают бюджетные места, участвуя в программах переобучения.

Бизнес также способствует росту спроса на СПО, открывая собственные учебные центры. В 2025 году в Учебном центре АО «ТЭК СПб» 88% обучающихся были старше 35 лет, большинство из которых не имели профильного образования.

Государство активно работает над популяризацией СПО, ограничивая доступ к высшему образованию и облегчая получение среднего специального. Сроки обучения по некоторым специальностям сокращены, количество платных мест в вузах уменьшилось, а список специальностей, доступных для льготного образовательного кредита, стал шире.