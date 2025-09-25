Выпускники на ЕГЭ 2025 года чаще всего совершали ошибки в пунктуации, слитном, дефисном и раздельным написании слов и знании истории XX века. Об этом сообщила « Парламентская газета » со ссылкой на данные Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

В экзамене по русскому языку участвовало более 655 тысяч человек, при этом средний балл снизился с 63,88 до 60,87.

«У многих ребят имеются проблемы с заданиями, связанными с пунктуационным анализом и логико-смысловыми отношениями в тексте, что указывает на ряд проблем в методике преподавания этих тем», — отметила зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская.

Трудности возникли и на экзамене по обществознанию, где средний тестовый балл составил 53,4. Многие школьники продемонстрировали отсутствие знаний в вопросе различий финансовых институтов, добавила радиостанция Sputnik.