В десяти школах Крыма с сентября введут оценки за поведение

С 1 сентября в десяти школах Республики Крым начнется реализация пилотного проекта по оценке поведения учащихся. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщила министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик.

Новая система призвана помочь педагогам эффективнее управлять учебным процессом и оперативно реагировать на нарушения дисциплины. Поведение школьников будет оцениваться коллективом учителей по трем категориям: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое».

Полученные отметки станут для родителей сигналом, позволяющим вовремя скорректировать действия ребенка. В дальнейшем сведения об успеваемости и поведении будут фиксироваться в обычном бумажном дневнике. Министр подчеркнула важность таких мер, отметив, что обучение — это основа будущего каждого школьника, а любые отклонения должны выявляться и исправляться совместными усилиями семьи и школы.