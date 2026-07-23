В Ассоциации родительских комитетов предложили ввести школьный этикет как факультатив

Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова поддержала курсы по этике и этикету в школах, но предложила сделать их факультативными. По ее словам, такие занятия развивают речь, общение и умение строить отношения, сообщает ИА НСН .

Леткова допустила, что курсы по этике и этикету могут быть полезны школьникам, но включать их в обязательную программу не стоит из-за и без того высокой нагрузки.

Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ считает, что подобные занятия помогают детям освоить навыки общения, построения речи и взаимодействия с людьми. По ее словам, интерес к предмету будет зависеть от того, насколько педагог сможет вести урок в живой и понятной форме.

Она добавила, что место для таких дисциплин появится, если пересмотреть обязательную школьную программу. По мнению Летковой, в ней слишком много лишних знаний, которые не нужны детям для поступления в вуз и снижают интерес к учебе.