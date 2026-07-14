URA.RU: школьники могут не попасть в 10-й класс при непрохождении индивидуального отбора для профильных классов

В России девятиклассники все чаще сталкиваются с проблемами при переходе в старшие классы. Из-за введения индивидуальных отборов и конкурсных процедур, которые школы используют для формирования профильных классов, количество мест в десятых классах часто не соответствует числу желающих, сообщил URA.RU .

Некоторые школы отказываются от общеобразовательных классов, делая ставку на специализированные направления — гуманитарные, естественно-научные, технологические и другие. Такая политика связана с желанием повысить рейтинги и показатели успеваемости, ведь высокие баллы ЕГЭ и победы на олимпиадах влияют на финансирование и престиж учебного заведения.

Законные основания для отказа включают отсутствие свободных мест, непрохождение индивидуального отбора для профильных классов и несоответствие региональным требованиям. Однако школы не имеют права отказывать по причинам, не указанным в нормативных актах. Если школа требует оплатить обучение или внести «благотворительный взнос», это является нарушением прав учеников.

Если вы столкнулись с отказом, не паникуйте. Получите письменный отказ от школы, подайте заявление директору с требованием мотивированного ответа и сохраните подтверждение подачи. Проверьте законность отказа, сравнив указанные основания с официальными правилами приема школы. Если отказ незаконный, подайте жалобу в департамент образования или апелляцию в конфликтную комиссию школы. В крайнем случае можно обратиться в суд.