URA.RU: личный пример родителей поможет правильно мотивировать ребенка к учебе

Один из способов — денежное поощрение за оценки. Однако специалисты предупреждают, что деньги работают только в короткой перспективе и быстро теряют силу. Лучше использовать их точечно — как разовую премию за явный прогресс. Самый надежный метод — искренняя похвала конкретных действий, а не результата в целом.

Психологи также рекомендуют связать учебу с мечтой ребенка, показав на примерах, какие школьные знания пригодятся будущему блогеру или программисту. Важно постепенно передавать детям ответственность за уроки и организовать рабочее место без отвлекающих телефонов.

Эксперты подчеркивают личный пример родителей: дети копируют поведение взрослых, поэтому совместное чтение книг убедительнее любых запретов. Если же нежелание учиться сохраняется долго, причиной могут быть конфликты в школе или тревожность, разобраться с которыми поможет школьный психолог.