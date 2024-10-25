Университет в Коломне и шанхайский колледж подписали договор о сотрудничестве

Государственный социально-гуманитарный университет в Коломне и Шанхайский колледж городского строительства подписали договор о сотрудничестве. В программах двух учебных заведений появятся стажировки, научные публикации и другие акты сотрудничества.

«Это обмен, конечно же, культурой: языковые практики самые различные. Это с одной стороны. С другой стороны мы обмениваемся педагогическими технологиями. Партнеров очень интересует математика, физика, информатика, химия, технологии, а у нас все это есть. Надеемся взаимно обогатиться», — рассказала ректор ГСГУ Жанна Леонова.

Начнется сотрудничество с онлайн-занятий по китайскому языку. Раз в неделю преподаватели из Шанхая будут читать лекции студентам, находящимся в России.

Всего университет развивает международное сотрудничество уже четверть века. Только в Китае договоры о сотрудничестве подписали семь высших учебных заведений. Каждый семестр более 20 студентов отправляются в Поднебесную на языковые стажировки, а после Нового года планируется увеличить их число до 28.