Университет МГЮА присоединился к Лиге вузов «Газпром нефти»

Московский НПЗ расширяет партнерские программы со столичными университетами. К программе «Лига вузов» присоединился университет МГЮА, который теперь сможет отправлять студентов на производственную практику еще на одно предприятие.

«Их работа помогает защищать интеллектуальные активы наших инженерных центров и научных лабораторий, что важно для развития инновационной среды и технологического лидерства компании», — подчеркнул ректор корпоративного университета компании Илья Дементьев.

Благодаря этому «Газпром нефть» сможет обеспечить себя юристами, разбирающимися в топливно-энергетическом комплексе и цифровых решениях. Особенным спросом будут пользоваться специалисты по патентам и интеллектуальной собственности.

Сам МНПЗ интересуют не только технические специалисты, но и профильные кадры из различных смежных сфер.

«Для всех у нас созданы привлекательные условия, комфортное рабочее пространство и развитая корпоративная культура с широкими возможностями для карьерного и профессионального роста», — отметила замгендиректора предприятия по персоналу Екатерина Косогорова.

Всего в «Лигу вузов» входят 47 учебных заведений из России, Индии и Китая, в том числе восемь московских — МФТИ, Высшая школа экономики, РХТИ имени Менделеева и другие. Программа позволяет обмениваться информацией в формате единого окна, создавая новые факультеты, магистратуры и лаборатории.